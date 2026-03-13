Ліга конференцій

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу єврокубкового турніру.

Сьогодні, 12 березня, пройшли перші матчі у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У першому матчі грецький АЕК у гостях розгромив Целє з рахунком 4:0. Авторами голів стали Барнабаш Варга, Абубакарі Койта, Міят Гачінович та Арольд Мукуді.

Целє — АЕК Афіни 0:4

Голи: Варга, 3, Койта, 33, Гачінович, 36, Мукуді, 49.

У другій зустрічі Фіорентина вирвала перемогу над Ракувом із рахунком 2:1. На гол поляків у виконанні Йонатана Брунеса італійці відповіли результативним ударом Шера Ндура. Потім на третій компенсованій хвилині Альберт Гудмундссон реалізував пенальті, подарувавши перемогу "фіалкам".

Фіорентина — Ракув 2:1

Голи: Ндур, 62, Гудмундссон, 90+3 (пен) — Брунес, 60.

У ще двох матчах були зафіксовані нульові нічиї — з таким рахунком перші дуелі закінчили Крістал Пелес та АЕК Ларнака, а також Сігма та Майнц.

Крістал Пелес — АЕК Ларнака 0:0

Сігма — Майнц 0:0