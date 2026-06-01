Чимало представників "домашнього" чемпіонату.

Національна збірна Австралії офіційно представила заявку на чемпіонат світу-2026.

Тренерський штаб на чолі з Тоні Поповичем включив до списку 26 футболістів, серед яких гравці Чемпіоншипу, Серії А, Бундесліги та інших європейських чемпіонатів.

Воротарі

Меттью Раян (Леванте) (капітан)

Пол Іццо (Раннерс)

Патрік Біч (Мельбурн Сіті)

Захисники

Азіз Бехіч (Мельбурн Сіті)

Мілош Дегенек (АПОЕЛ)

Гаррі Сауттар (Лестер Сіті)

Джордан Бос (Феєнорд)

Кемерон Берджесс (Свонсі Сіті)

Джейсон Герія (Альбірекс Ніїгата)

Алессандро Чиркаті (Парма)

Кай Тревін (Нью-Йорк Сіті)

Джейкоб Італьяно (Грацер АК)

Лукас Геррінгтон (Колорадо Репідс)

Півзахисники

Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі)

Айдін Грустіч (Гераклес Алмело)

Коннор Меткалф (Санкт-Паулі)

Ейден О'Нілл (Нью-Йорк Сіті)

Пол Окон-Енгстлер (Сідней)

Кеммі Девлін (Гартс)

Нападники

Меттью Лекі (Мельбурн Сіті)

Авер Мабіл (Кастельйон)

Несторі Іранкунда (Вотфорд)

Мохамед Туре (Норвіч Сіті)

Нішан Велупіллай (Мельбурн Вікторі)

Крістіан Вольпато (Сассуоло)

Тете Єнгі (Мачіда Зельвія)

Збірна Австралії виступатиме в групі D у складі Туреччини, Парагваю та США.