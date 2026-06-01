До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 травня 2026 року.

Завершилася 1558 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Третій армійський корпус заявив, що відтепер Луганщина під контролем українських дронів.



🔸 Париж другий рік поспіль охоплюють заворушення після перемоги ПСЖ в Лізі чемпіонів.



🔸 Збірна України з футболу обіграла Польщу з рахунком 2:0 у товариському матчі. Це перша гра українців під керівництвом нового головного тренера збірної — Андреа Мальдери.



🔸 До України прибула ще одна пускова установка системи протиповітряної оборони IRIS-T, яку надала Німеччина.



🔸 Експертиза підтвердила, що в багатоповерхівку в Румунії влетів російський дрон "Герань-2".

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують впевнено стримувати ворожу навалу, нищити особовий склад та методично виснажувати бойовий потенціал окупантів, завдаючи їм систематичних вогневих ударів.



За сьогодні противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 174 керовані авіабомби. Крім того, для ураження наших позицій та мирних населених пунктів загарбники залучили 4452 дрони-камікадзе й здійснили 2213 обстрілів.



На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом дня відбулося вісім бойових зіткнень. Противник здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку окупанти десять разів штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Лимана, Ветеринарного, Колодязного та Стариці.



На Куп’янському відтинку фронту загарбники тричі йшли в атаку, намагаючись потиснути наші підрозділи в районах Шийківки та Куп’янська.



На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили сім спроб ворога просунутися неподалік Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного. Ще чотири бойові зіткнення тривають і досі.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно звели нанівець чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення тут усе ще триває.



На Краматорському напрямку наступальних дій з боку окупаційних військ не зафіксовано.



Сили оборони успішно відбили десять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру, Миколаївки, Плещіївки та Степанівки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.



На Покровському напрямку ворог провів сорок атак. Окупанти намагалися прорватися в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 38 окупантів, ще 17 — поранено. Наші воїни знищили одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено три автомобілі, одну гармату й один пункт управління безпілотниками. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 183 ворожі безпілотники різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє тактичне положення, атакуючи в районі Вербового.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 29 атак окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного та Варварівки.



На Оріхівському напрямку ворог десять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська. Два бойові зіткнення ще тривають.



На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.



На інших напрямках суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!





ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів. Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі – житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки.



Цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією – новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen. Програма PURL – є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України.



Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!