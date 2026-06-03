Україна

Харківський клуб не продовжив контракт з футболістом, який виступав за команду з літа 2024 року.

Харківський Металіст 1925 офіційно повідомив про припинення співпраці з вінгером В'ячеславом Чурком. Про це інформує пресслужба клубу.

Чинна угода футболіста завершуються 30 червня 2026 року і не будуть продовжена. Чурко приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року та провів у складі команди два сезони.

За цей час Чурко взяв участь у 44 матчах в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та дві результативні передачі.

Раніше в українських ЗМІ з'являлася інформація, що Металіст 1925 планує масштабне оновлення складу. Окрім Чурка та Калітвінцева, серед кандидатів на відхід називалися воротар Олег Мозіль, а також захисники Василь Кравець, Євген Пасіч та Ігор Снурніцин.