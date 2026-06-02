Український хавбек виступав за харків'ян упродовж двох останніх сезонів.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Владислава Калітвінцева.

Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується 30 червня. Футболіст отримає статус вільного агента.

Калітвінцев виступав за Металіст 1925 з літа 2024 року. Минулого сезону він провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти.

За підсумками сезону Металіст 1925 посів п'яте місце в УПЛ.

Раніше головний тренер харків'ян Младен Бартулович підбив свої підсумки сезону.