Україна

Харківська команда продовжує роботу на складом у міжсезоння.

Харківський Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох захисників — Євгена Пасіча та Василя Кравця.

В обох футболістів закінчилися контракти і сторони вирішили їх не продовжувати. Обидва гравці отримали статус вільних агентів.

Пасіч виступав за харків'ян з літа 2024 року. На його рахунку лише десять матчів без результативних дій. Він двічі був в орендах – у Ворсклі та Оболоні. Минулого сезону він відіграв вісім матчів за "пивоварів", віддавши один асист.

Кравець також був у складі Металіста 1925 з літа 2024 року. У перший рік він був основним гравцем, але потім через розбіжності з керівництвом був переведений у дубль, не зігравши жодної гри минулого сезону за основну команду.

Раніше Металіст 1925 оголосив про відходи Владіслава Калітвінцева, В'ячеслава Чурка та Олега Мозіля.

За підсумками сезону Металіст 1925 фінішував на п'ятому місці в УПЛ.