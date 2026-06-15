Наставник збірної Швеції залишився задоволеним грою команди після перемоги з рахунком 5:1.
Поттер, getty images
15 червня 2026, 09:45
Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував впевнену перемогу над Тунісом (5:1) у матчі першого туру чемпіонату світу-2026. Фахівець високо оцінив дії своїх підопічних та наголосив, що команда могла забити ще більше.
"Фантастика. Чудові голи, п'ять забитих м'ячів і надійна гра. Ми могли забити й більше. Це був прекрасний матч, і вся заслуга належить футболістам — сьогодні вони були неймовірними".
Поттер також відзначив реакцію команди після пропущеного м'яча, підкресливши, що шведи не втратили контроль над грою.
"Їхній гол виник практично з нічого. Таке трапляється у футболі. Найважливіше, що хлопці зберегли спокій і продовжували створювати моменти біля воріт суперника".
Попри переконливий результат, наставник не вважає виступ ідеальним та вже думає про наступний поєдинок.
"Нам ще є над чим працювати. Сьогодні ми насолодимося перемогою, відновимо сили, а потім почнемо підготовку до наступного матчу", — казав тренер.
У другому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Швеції зустрінеться з Нідерландами.