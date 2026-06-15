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Форвард відзначив його ставлення до роботи та допомогу молодим.

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко поділився думками щодо ролі ветерана команди Андрій Ярмоленко у розвитку молодих футболістів столичного клубу. Слова форварда наводить пресслужба Динамо Київ.

Пономаренко відзначив, що Ярмоленко повністю відповідає тому образу, який він раніше бачив лише з трибун або по телевізору, а тепер має змогу безпосередньо спілкуватися з досвідченим вінгером і отримувати від нього поради.

"У суто футбольному сенсі він виявився точно таким, яким я звик його бачити з трибун або по телевізору. Різниця в тому, що тепер я можу до нього підійти, поговорити, спитати поради. Андрій Миколайович залюбки допомагає молодим футболістам – це величезний досвід, який обов'язково стане нам у пригоді в майбутньому", – зазначив Пономаренко.

Форвард також наголосив, що Ярмоленко демонструє професіоналізм власним прикладом і не дозволяє собі розслаблятися навіть попри великий досвід і можливе завершення кар’єри.

"Він навчає нас власним прикладом, демонструючи, як треба любити свою справу, віддаватися їй. Можливо, він і збирається завершувати незабаром кар'єру, але не дає собі жодного послаблення. Ярмоленко завжди прагне ставати кращим, відпрацьовує до кінця кожен момент у матчі, йде у підкати на тренуваннях", – додав нападник.

Пономаренко також підкреслив, що молоді гравці Динамо Київ прагнуть наслідувати ставлення Ярмоленка до футболу.

У сезоні-2025/26 Українська Прем’єр-ліга Пономаренко став найкращим бомбардиром чемпіонату, а згодом був визнаний найкращим молодим гравцем сезону.



Нагадаємо, Динамо вже вирушило до Австрії, де відбудеться навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до старту нового сезону.