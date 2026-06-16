Україна

Юрій Коротун заявив, що УПЛ вже затвердила нову назву.

Віцепрезидент клубу детально пояснив символіку нових клубних кольорів, окремо зупинившись на значенні багряного та золотого відтінків.

"Цей багряний колір нас дуже сильно перекликався і зараз перекликається з тією кров’ю, яка була пролита, яка проливається зараз за нашу землю, яку проливають наші хлопці як в Харкові, так і в інших регіонах нашої країни. Звісно, війна рано чи пізно закінчиться, але роблячи цей крок зараз ми не можемо від цього відходити. І тому багряний — це колір козацьких прапорів, але багряний — це і колір тієї крові, яку наші предки і наші сучасники поклали, пролили за нашу землю, щоб місто Харків і вся Україна існувала.

Золотий — тут більш зрозуміло, більш просто. Це колір наших амбіцій, це колір золотих медалей, це колір кубку, ну і ще це данина жовтому кольору, в якому футбольний клуб Металіст 1925 виступав майже 10 років", — зазначив функціонер.

За його словами, юридично клуб залишається тією ж організацією, а нову назву вже офіційно затверджено.

"Нас прийняли в УПЛ із новою назвою. З юридичного погляду у нас та сама юридична особа. Багато років тому сплив термін прав на назву ФК Харків, тому зараз це питання було врегульовано", — розповів функціонер.

Коротун додав, що офіційна презентація нової емблеми відбудеться безпосередньо в Харкові. Крім того, клуб планує провести зустріч із уболівальниками після літніх зборів або ближче до Дня міста. Також очікується поповнення серед послів клубу.

Нагадаємо, раніше харківський клуб представив нову емблему, виконану в темно-каштанових кольорах із жовтими елементами, а також опублікував відеоролик, присвячений ребрендингу.

У сезоні-2025/26 харків'яни посіли п'яте місце в чемпіонаті України, а в Кубку України дісталися півфіналу, де поступилися Чернігову.