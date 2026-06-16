Юрій Коротун заявив, що УПЛ вже затвердила нову назву.
Юрій Коротун, Football.ua
16 червня 2026, 15:00
Віцепрезидент клубу детально пояснив символіку нових клубних кольорів, окремо зупинившись на значенні багряного та золотого відтінків.
"Цей багряний колір нас дуже сильно перекликався і зараз перекликається з тією кров’ю, яка була пролита, яка проливається зараз за нашу землю, яку проливають наші хлопці як в Харкові, так і в інших регіонах нашої країни. Звісно, війна рано чи пізно закінчиться, але роблячи цей крок зараз ми не можемо від цього відходити. І тому багряний — це колір козацьких прапорів, але багряний — це і колір тієї крові, яку наші предки і наші сучасники поклали, пролили за нашу землю, щоб місто Харків і вся Україна існувала.
Золотий — тут більш зрозуміло, більш просто. Це колір наших амбіцій, це колір золотих медалей, це колір кубку, ну і ще це данина жовтому кольору, в якому футбольний клуб Металіст 1925 виступав майже 10 років", — зазначив функціонер.
За його словами, юридично клуб залишається тією ж організацією, а нову назву вже офіційно затверджено.
"Нас прийняли в УПЛ із новою назвою. З юридичного погляду у нас та сама юридична особа. Багато років тому сплив термін прав на назву ФК Харків, тому зараз це питання було врегульовано", — розповів функціонер.
Коротун додав, що офіційна презентація нової емблеми відбудеться безпосередньо в Харкові. Крім того, клуб планує провести зустріч із уболівальниками після літніх зборів або ближче до Дня міста. Також очікується поповнення серед послів клубу.
Нагадаємо, раніше харківський клуб представив нову емблему, виконану в темно-каштанових кольорах із жовтими елементами, а також опублікував відеоролик, присвячений ребрендингу.
У сезоні-2025/26 харків'яни посіли п'яте місце в чемпіонаті України, а в Кубку України дісталися півфіналу, де поступилися Чернігову.