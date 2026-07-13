Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Андрій Шахов пояснює, чому арбітраж затьмарив мундіаль більше, ніж будь-яка сенсаційна поразка.

Не знаю, чи погодитеся ви зі мною, але особисто для мене найбільшим розчаруванням чемпіонату світу у співвідношенні побачене/очікуване стало суддівство. Нічого хорошого від групового етапу, а також від 1/16 фіналу за наявності 48 команд на турнірі з самого початку не чекав. Нічого гарного від трихвилинної рекламної паузи в середині кожного матчу під завуальованою назвою "hydration break" теж не чекав. Скасування дискваліфікації Балогуна за дзвінком Трампа і взагалі подібного прецеденту неможливо було припустити, але на нуль, як відомо, у математиці ділити не можна. Трамп, який, напевно, за 80 років подивився півтора футбольних матчу, і той футбол був американський, вважав, що це не фол, не кажучи вже про вилучення. Звісно, ​​в американському футболі це не вилучення! І взагалі, після такого залишається тільки сподіватися, що Інфантіно на цьому позорно закінчить роботу у великому футболі.

А ось суддівство… Для мене найгіршим чемпіонатом світу з побачених залишається японо-корейський мундіаль 2002 року. Багато в чому через арбітрів, які тягли всіма 52 кінцівками (32 зуби і 20 пальців на руках і ногах) до півфіналу корейців. На догоду їм спочатку іспанці, а потім італійці були вибиті з турніру. Але зараз-то з'явився ВАР.

ВАР максимально полегшив долю арбітрів. Якщо ти припустився гольової помилки – не страшно. Подивишся відеоповтори епізоду і ухвалиш правильне рішення. Яка підмога суддям! Були українські судді, які ніяк не могли вгадати з правильним рішенням – нічого три-чотири пробіжки до монітора за матч та все ок! Як у такій ситуації отримати одиницю за матч, причому не за німецькою системою, де, як відомо, все навпаки – чим менша оцінка, тим краще, а одиниця й зовсім максимальний бал, а за нашою звичною! Танташеву з Узбекистану, у матчі Франція – Парагвай це вдалося, за оцінками одразу двох авторитетних видань, одне з яких присвячене розбору суддівства! При цьому жодних дисциплінарних санкцій до узбека не було застосовано – його просто відправили додому.

Але насправді чого можна чекати від того ж Танташева, американців Пенсо та Ельфата, сальвадорця Бартона, іранця Фагані, марокканця Джайєда, єгиптянина Аміна Мохаммеда чи йорданця Махадмеха чи інших арбітрів, якi чудили на цьому ЧС? Хіба вони звикли працювати на матчах такого рівня? Хіба в чемпіонатах Узбекистану чи Сальвадору чи навіть Азіатської Ліги чемпіонів матчі схожі на таку інтенсивність і на таких швидкостях? Тож у них може з'явитися досвід роботи на таких поєдинках? Ось і виходить, що рівень суддівства не відповідає рівню більшості команд та турніру загалом.

По сутi для азіатських, африканських, центральноамериканських (Мексика не береться до уваги) арбітрів чемпіонат перетворюється на полігон, на якому вони тренуються, навчаються. Такий турнір!

Який чемпіонат зараз є найсильнішим за межами Європи та Південної Америки? Напевно, першість Саудівської Аравії. Але чомусь там навіть на пересічні поєдинки постійно підключають арбітрів з інших країн, причому не тільки європейських. Тобто там не полігон, а тут – будь ласка! Гаразд, хочете різноманітність країн, так і бути, задовольняйтесь груповим турніром, але не псуйте плей-офф, де матчі на виліт, де одна помилка може стати фатальною. Та ні…

Ви напевно наведете приклад Франсуа Летексьє (Аргентина – Єгипет). Арбітр класний, реально найкращий у Франції поряд з Тюрпеном, який працював на фіналі цьогорічної Ліги Європи (Астон Вілла – Фрайбург – 3:0), який працював на Суперкубку УЄФА, на фіналі Євро-2024. І тут таке. І на стару буває проруха? Але ж не в такому ж відповідальному матчі! У США лише на англомовному телеканалі FOX за камбеком Аргентини стежили 7,3 млн. телеглядачів. Ще кілька мільйонів додали іспаномовний канал Telemundo та стрімінг Peacock. В Іспанії на державному каналі RTVE трансляція зібрала 3,75 млн. осіб, а у піковий перiод охоплення перевищило 7,1 млн. унікальних глядачів. Частка телегляду країни склала значні 39%. Про Аргентину та Єгипет, де з футболу божеволіють взагалі мовчу. Бо мовчу, що даних немає. Тільки відомо, що в Аргентині частка склала 82-85%, тобто практично кожен, хто дивився телевізор у країні в цей час, був налаштований на футбол.

Але стоп! Це саме видання, яке розкритикувало узбецького арбітра, повністю захищає Летексьє, вважаючи, що той припустився однієї грубої помилки, і та на користь Єгипту. Ту помилку він виправив, переглянувши відеоповтор епізоду по монітору! Значить, не все так погано і жодної теорії змови справді немає. До речі, вони ж стверджують, що пенальті на Мбаппі у чвертьфіналі з Марокко не було, і французу треба було показувати жовту картку за симуляцію.

На момент написання цієї статті на турнірі залишилось чотири поєдинки. І як же хочеться вірити, що на цих шести поєдинках арбітри відпрацюють безпомилково, що не вони, а футболісти, визначатимуть, кому йти далі, що припиняться розмови про те, що арбітри або футбольні влада, які за допомогою арбітрів когось там тягнуть за вуха. Одним словом, все пройде ІДЕАЛЬНО!

Андрій Шахов