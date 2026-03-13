Україна: Перша ліга

НК Пробій офіційно оголосив про підписання центрального захисника Романа Білого. Контракт із 26-річним футболістом розрахований до 30 червня 2026 року.

Білий є вихованцем львівських Карпат, де пройшов усі етапи підготовки та виступав за команду U-19. Пізніше він грав за ФК Львів у чемпіонатах U-19 та U-21.

У подальшій кар’єрі захисник виступав за аматорський клуб Юність із Верхньої Білки, з яким двічі ставав чемпіоном Львівської області. Після цього грав за Фенікс Підмонастир, а у 2023 році повернувся до професійного футболу, підписавши контракт із Агробізнесом із Волочиська.

Минулого літа Білий став гравцем Фенікса-Маріуполя. Загалом на професійному рівні він провів 116 матчів і забив чотири голи.

Наразі Пробій посідає 13-те місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 16 очок після 18 турів.