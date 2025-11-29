Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 29 листопада, відбулися матчі 18 туру Першої ліги України.

У центральному матчі туру Ворскла на своєму полі впевнено обіграла Чорноморець із рахунком 3:0. Перемогу полтавцям забезпечили голи Максима Андрущенка, Дмитра Пріхни та Тимура Корабліна.

Ворскла — Чорноморець 3:0

Голи: Андрущенко, 2, Пріхна, 11, Кораблін, 62.

У другій зустрічі Чернігів мінімально обіграв Прикарпаття з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Дмитро Мироненко.

Чернігів — Прикарпаття 1:0

Гол: Мироненко, 32.

У третьому поєдинку Поділля на своєму полі не зазнало проблем проти запорізького Металурга – 3:0. Перемогу господарям поля забезпечили точні удари Вадима Шавріна, Давронбека Азізова та Олександра Ніколишина.

Поділля — СК Металург 3:0

Голи: Шаврін, 14, Азізов, 40, Ніколишин, 62.

Насамкінець Буковина розібралася з Пробієм з рахунком 3:1. Перемогу чернівецькій команді принесли голи у виконанні Віталія Дахновського та Євгена Підлепенця, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Назар Гаврилюк.

Буковина — Пробій 3:1

Голи: Дахновський, 37, Підлепенець, 50, 54 — Гаврилюк, 89.