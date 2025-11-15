Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Буковина - Інгулець, ФК Буковина
15 листопада 2025, 15:44
Сьогодні, 15 листопада, пройшли матчі 16 туру Першої ліги України.
У першому матчі ЮКСА в гостях здобула перемогу над Поділлям з рахунком 2:1.
Перемогу київській команді, яка з 87 хвилини грала у меншості після вилучення Романа Ювхимця, принесли голи у виконанні Рамона Кастро Гонсалеза та Венді Дос Сантоса. У складі господарів поля єдиний гол забив капітан Антон Савін.
Поділля - ЮКСА 1:2
Голи: Савін, 5 — Дос Сантос, 67 (пен), Кастро Гонсалез, 31.
У другій зустрічі харківський Металіст мінімально обіграв запорізький Металург з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний м'яч забив Євген Ісаєнко на 56 хвилині.
Металіст — СК Металург 1:0
Гол: Ісаєнко, 56.
У третьому поєдинку Буковина втратила перемогу над Інгульцем. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Чернівецька команда відкрила рахунок на 38 хвилині зусиллями Віталія Груші, проте на другій компенсованій хвилині капітан Інгульця Станіслав-Нурі Малиш зрівняв цифри на табло.
Буковина — Інгулець 1:1
Голи: Груша, 38 — Малиш, 90+2.