Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 15 листопада, пройшли матчі 16 туру Першої ліги України.

У першому матчі ЮКСА в гостях здобула перемогу над Поділлям з рахунком 2:1.

Перемогу київській команді, яка з 87 хвилини грала у меншості після вилучення Романа Ювхимця, принесли голи у виконанні Рамона Кастро Гонсалеза та Венді Дос Сантоса. У складі господарів поля єдиний гол забив капітан Антон Савін.

Поділля - ЮКСА 1:2

Голи: Савін, 5 — Дос Сантос, 67 (пен), Кастро Гонсалез, 31.

У другій зустрічі харківський Металіст мінімально обіграв запорізький Металург з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч забив Євген Ісаєнко на 56 хвилині.

Металіст — СК Металург 1:0

Гол: Ісаєнко, 56.

У третьому поєдинку Буковина втратила перемогу над Інгульцем. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Чернівецька команда відкрила рахунок на 38 хвилині зусиллями Віталія Груші, проте на другій компенсованій хвилині капітан Інгульця Станіслав-Нурі Малиш зрівняв цифри на табло.

Буковина — Інгулець 1:1

Голи: Груша, 38 — Малиш, 90+2.