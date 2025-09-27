Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 27 вересня, відбулося два матчі Другої ліги України у рамках десятого туру у групі А.

У першому матчі київський Атлет у гостях обіграв одеську Реал Фарму з рахунком 2:0. Перемогу киянам принесли забиті м'ячі у виконанні Назара Пресіча та Микити Мовчана.

Реал Фарма — Атлет 0:2

Голи: Пресіч, 12, Мовчан, 85.

У другій зустрічі дубль Буковини здобув мінімальну перемогу над дублем Полісся з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Данило Савін, який забив на 72 хвилині.

Буковина-2 — Полісся-2 1:0

Гол: Савін, 72.