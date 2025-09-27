Відбулися чергові матчі Другої ліги України.
ФК Атлет Київ
27 вересня 2025, 15:40
Сьогодні, 27 вересня, відбулося два матчі Другої ліги України у рамках десятого туру у групі А.
У першому матчі київський Атлет у гостях обіграв одеську Реал Фарму з рахунком 2:0. Перемогу киянам принесли забиті м'ячі у виконанні Назара Пресіча та Микити Мовчана.
Реал Фарма — Атлет 0:2
Голи: Пресіч, 12, Мовчан, 85.
У другій зустрічі дубль Буковини здобув мінімальну перемогу над дублем Полісся з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Данило Савін, який забив на 72 хвилині.
Буковина-2 — Полісся-2 1:0
Гол: Савін, 72.