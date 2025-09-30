Україна: Друга ліга

Київська команда продовжила свою успішну переможну серію.

Київський Локомотив у матчі десятого туру Другої ліги України на своєму полі обіграв дубль Лівого Берега з рахунком 3:2.

Локомотив міг вийти вперед вже на шостій хвилині, проте Богдан Мордас не реалізував пенальті. Після цього на 14 хвилині гості вийшли вперед зусиллями Романа Гереша. Проте ще до перерви Олексій Сахненко зрівняв цифри на табло.

На 58 хвилині Ніколас Осей Бонсу знову вивів "лебедів" вперед, проте на 76 хвилині Андрій Головатенко зрівняв рахунок, а за дві хвилини гол Тараса Ляха приніс перемогу господарям поля.

Таким чином, Локомотив виграв п'ятий матч поспіль у Другій лізі та посідає третє місце, набравши 19 очок після дев'яти ігор. У Лівого Берега-2 14 балів та шоста позиція.

Локомотив Київ — Лівий Берег-2 3:2

Голи: Сахненко, 34, Головатенко, 76, Лях, 78 — Гереш, 14, Осей Бонсу, 58.

На шостій хвилині Богдан Мордас (Локомотив Київ) не реалізував пенальті.