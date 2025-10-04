Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні відбулися чотири поєдинки 11-го туру Другої ліги України. Команди потішили вболівальників голами та несподіваними результатами — не обійшлося без сенсацій.

У стартовому матчі суботи Куликів-Білка впевнено розгромила Лісне з рахунком 3:0. Цікаво, що на тижні стало відомо про серйозні фінансові труднощі в клубі з Київщини, що, очевидно, позначається на грі підопічних Рябоконя. Завдяки цій перемозі Куликів-Білка обійшла Лісне та піднялася на друге місце в групі А.

Куликів-Білка — Лісне 3:0

Голи: Патуляк (20), Савошко (29), Хомченовський (90+3)

Вилучення: Копил (88)

У групі Б Тростянець вдома не зумів переграти Ребел — нічия 1:1, яка стала болючою втратою очок для команди Бакалова. Якщо Колос-2 завтра здобуде перемогу, він вийде на перше місце в таблиці.

Тростянець — Ребел 1:1

Голи: Замуренко (50) — Петровський (46)

У Вишгороді Діназ та Пенуел влаштували видовищну гру — 2:2. Господарям приніс очки дубль 20-річний форвард Ілля Рудницький.

Діназ — Пенуел 2:2

Голи: Рудницький (9, 75, пен.) — Байрук (27), Полтавець (88)

Завершував ігровий день матч в Ужгороді. Місцева команда мінімально здолала Буковину-2 — 2:1. Гості мали шанс відігратися, але Савін нереалізував пенальті на 27-й хвилині.

Ужгород — Буковина-2 2:1

Голи: Минайленко (20), Ільчук (56) — Дашковець (43, пен.)

Нереалізований пенальті: Савін (27)