Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги.

Сьогодні, 9 жовтня, відбулися заключні матчі 12 туру Другої ліги України.

У першому матчі дубль Колоса здобув перемогу над дублем Лівого Берега з рахунком 2:1.

Перемогу команді з Ковалівки забезпечили забиті м'ячі у виконанні Владислава Любка та Максима Казакова. У киян єдиний м'яч забив Володимир Швець.

При цьому з 72 хвилини гості грали у меншості після вилучення Артема Мариновського.

Колос-2 — Лівий Берег-2 2:1

Голи: Любко, 74, Казаков, 88 — Швець, 44.

У другій зустрічі вінницька Нива у гостях обіграла дубль тернопільської Ниви з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч був забитий на 72 хвилині, а його автором став Артур Петленко.

Самбір-Нива-2 - Нива 0:1

Гол: Петленко, 72.