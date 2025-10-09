Відбулися чергові матчі Другої ліги.
Колос-2 - Лівий Берег-2, ФК Лівий Берег-2
09 жовтня 2025, 18:17
Сьогодні, 9 жовтня, відбулися заключні матчі 12 туру Другої ліги України.
У першому матчі дубль Колоса здобув перемогу над дублем Лівого Берега з рахунком 2:1.
Перемогу команді з Ковалівки забезпечили забиті м'ячі у виконанні Владислава Любка та Максима Казакова. У киян єдиний м'яч забив Володимир Швець.
При цьому з 72 хвилини гості грали у меншості після вилучення Артема Мариновського.
Колос-2 — Лівий Берег-2 2:1
Голи: Любко, 74, Казаков, 88 — Швець, 44.
У другій зустрічі вінницька Нива у гостях обіграла дубль тернопільської Ниви з рахунком 1:0.
Єдиний м'яч був забитий на 72 хвилині, а його автором став Артур Петленко.
Самбір-Нива-2 - Нива 0:1
Гол: Петленко, 72.