Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 14 вересня, пройшла низка матчів у рамках восьмого туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі дубль тернопільської Ниви у гостях обіграв Реал Фарму з рахунком 2:1. Перемогу гостям забезпечили голи Максима Гайдука та Максима Крамарчука, а Богдан Бідзінський при цьому не реалізував пенальті на п'ятій хвилині. У одеситів єдиний м'яч забив Едуард Шихалєєв.

Реал Фарма — Самбір-Нива-2 1:2

Голи: Шихалєєв, 30 — Гайдук, 15, Крамарчук, 55.

На п'ятій хвилині Богдан Бідзінський (Нива) не реалізував пенальті.

У другій грі Лісне на своєму полі впевнено обіграв Вільхівці з рахунком 3:1. У складі команди Олександра Рябоконя забивали Олександр Калінін та Сергій Шестаков, який оформив дубль за дві хвилини. У гостей єдиний м'яч забив Дмитро Шостак.

Лісне — Вільхівці 3:1

Голи: Шестаков, 6, 8, Калінін, 12 — Шостак, 19.

У третьому поєдинку Скала 1911 розгромила вінницьку Ниву з рахунком 6:1. Перемогу вінницькій команді принесли забиті м'ячі у виконанні Вадима Гудзінського, Романа Николишина, Романа Лісовика, Андрія Фесенка та Івана Жуміги, який оформив дубль. У складі тих, хто програв, точний удар на рахунку Ярослава Побережця.

Скала 1911 — Нива 6:1

Голи: Жуміга, 1, 6, Гудзінський, 8, Николишин, 27, Лісовик, 29, Фесенко, 40 — Побережець, 69.

У ще одному матчі Ужгород розібрався з Атлетом із рахунком 3:1. Господарі поля відкрили рахунок на 20 хвилині зусиллями Дмитра Антошина, після чого за чотири хвилини Олег Вишневський добив м'яч у ворота після того, як нереалізував пенальті. Ще за сім хвилин Антошин оформив дубль. Гості відповіли голом із пенальті від Ростислава Бабича.

Ужгород — Атлет 3:1

Голи: Антошин, 20, 31, Вишневський, 24.

На 24 хвилині Олег Вишневський (Ужгород) не реалізував пенальті.

Група Б

У єдиному матчі групи Чайка обіграла дубль Чорноморця з рахунком 4:2. У складі переможців голами відзначились Микола Вечурко, Микита Баранов та Валентин Овчарук, який оформив дубль. У "моряків" своє ім'я до протоколу вписали Жоао Кустодіо та Магомед Кратов.

Чорноморець-2 — Чайка 2:4

Голи: Кустодіо, 44, Кратов, 74 (пен) — Вечурко, 51, Овчарук, 63, 77 (пен), Баранов, 79.