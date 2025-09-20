Завершились чергові матчі Другої Ліги України.
ФК Ребел
20 вересня 2025, 16:15
Сьогодні, 20 вересня, завершились чергові матчі Другої ліги України у групі Б.
У першому матчі вишгородський Діназ мінімально поступився Ребелу з рахунком 0:1. Автором єдиного голу став Роман Бодня, який на 24 хвилині реалізував пенальті.
Діназ — Ребел 0:1
Гол: Бодня, 24 (пен).
У другій зустрічі дубль Колоса обіграв Пенуел із рахунком 2:0. Перемогу команді з Ковалівки принесли забиті м'ячі у виконанні Данило Колесника та Сергія Шевчука.
Колос-2 — Пенуел 2:0
Голи: Колесник, 78, Шевчук, 90+2.