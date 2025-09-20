Україна: Друга ліга

Завершились чергові матчі Другої Ліги України.

Сьогодні, 20 вересня, завершились чергові матчі Другої ліги України у групі Б.

У першому матчі вишгородський Діназ мінімально поступився Ребелу з рахунком 0:1. Автором єдиного голу став Роман Бодня, який на 24 хвилині реалізував пенальті.

Діназ — Ребел 0:1

Гол: Бодня, 24 (пен).

У другій зустрічі дубль Колоса обіграв Пенуел із рахунком 2:0. Перемогу команді з Ковалівки принесли забиті м'ячі у виконанні Данило Колесника та Сергія Шевчука.

Колос-2 — Пенуел 2:0

Голи: Колесник, 78, Шевчук, 90+2.