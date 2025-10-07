Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 7 жовтня, відбулися стартові матчі 12 туру Другої ліги України.

У першому матчі Чайка на своєму полі здобула перемогу над Пенуелом з рахунком 3:2.

Гості відкрили рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Данила Петруніча, після чого на початку другого тайму Чайка зрівняла цифри на табло завдяки голу Микити Баранова.

На 59 хвилині Пенуел знову вийшов вперед після гола Богдана Бокулева, але наприкінці матчу Чайка двічі вразила ворота гостей, а авторами голів став Микола Вечурко, який оформив дубль.

Чайка — Пенуел 3:2

Голи: Баранов, 46, Вечурко, 87, 90+5 — Петруніч, 5, Бокулев, 59.

У другій зустрічі Скала 1911 в гостях обіграла дубль житомирського Полісся з рахунком 3:2.

Перемогу львівській команді забезпечили голи у виконанні Андрія Фесенка, Руслана Мальського та Кирила Кобернюка, який зрізав м'яч у свої ворота. У дубля "вовків" своє ім'я в протокол записали Георгі Майсурадзе та Джеррі Дьє-Мерсі Йока.

Полісся-2 — Скала 1911 2:3

Голи: Майсурадзе, 32, Йока, 82 — Кобернюк, 12 (аг), Фесенко, 52, Мальський, 55.