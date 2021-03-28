ЧМ-2022. Отбор

Наставник национальной команды Украины поделился своими ожиданиями накануне матча с Финляндией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Финляндии.

"У нас было немного больше времени, потому что один день лишний. Думаю, достаточно будет для того, чтобы игроки пришли в оптимальную форму.

Ротация? Мы будем определяться после тренировки, посмотрим по ощущениям футболистов. Если будет все нормально, уже будем принимать решение. Думаю, новые игроки и свежие силы нужны.

Сюрпризы в матче против Финляндии? У нас всегда есть определенный план на игру. Мы готовимся, это непростая команда, очень компактная, которая умеет играть в хороший футбол. Они знают свои сильные стороны, у них есть ярко выраженные лидеры, которые играют очень хорошо. Это непростой соперник и мы с уважением относимся к нему", – сказал Шевченко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.