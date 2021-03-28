ЧМ-2022. Отбор

Хавбек национальной команды Украины поделился своими ожиданиями от предстоящей игры с Финляндией.

Новоиспеченный капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Финляндии.

"Сборная Финляндии играет как одно целое и их последние результаты, заслуживают большего уважения. Конечно, стоит отметить их нападающего Пукки", — приводит слова Зинченко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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