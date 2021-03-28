ЧМ-2022. Отбор

Хавбек национальной команды Украины прокомментировал предстоящую игру с финнами.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями перед предстоящим матчем второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Финляндии.

"Тяжелый матч. Это очень дисциплинированная команда, очень хорошо играет в обороне. Они вышли на Евро, это заслуживает на уважение с нашей стороны. Нужно быть готовыми во всеоружии.

Конечно, все знают Пукки, который забивает очень много в Чемпионшипе, в прошлом году в АПЛ. Он лучший бомбардир Финляндии. Нужно уделить ему внимание, не дать пространства и возможности забить гол", — приводит слова Малиновского ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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