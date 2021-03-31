ЧМ-2022. Отбор

Последние новости из расположения национальной команды вместе с Александром Гливинским и Николаем Васильковым.

Сегодня, 31 марта, сборная Украины проведет матч третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором соперником команды Андрея Шевченко будет Казахстан.

Смотрите последние новости из расположения нашей национальной команды вместе с Александром Гливинским и Николаем Васильковым в проекте УАФ — "У СЕРЦІ ЗБІРНОЇ". Начало в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, предстоящий матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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