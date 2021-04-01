ЧМ-2022. Отбор

Бывший футболист украинской сборной поделился мыслями о квалификационной встрече.

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ничейный результат команды Андрея Шевченко в матче с национальной командой Казахстана.

"Сложно что-то говорить, все мы ждали победы. Если брать моменты, которые у нас были (Зубкова, Мораеса), нужно было выигрывать.

Еще в первом тайме нам нужен был второй гол и он тогда закрыл бы все вопросы. Могло быть все по-другому. Но футбол — вещь непредсказуемая. Где-то этот матч мне напомнил наш матч против Франции. Т

огда Франция постоянно атаковала, имела моменты, а мы за счет футбольного фарта сравняли счет. Наша сборная тотально владела игрой, но результат на табло", — цитирует украинца Футбол NEWS.

Ранее защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал ничью в матче против Казахстана (1:1).

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