ЧМ-2022. Отбор

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми очікуваннями перед грою із Шотландією.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував майбутній поєдинок відбору плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Дуже складно зосередитися на футболі, поки в Україні йде війна. Хлопці думають про своїх рідних, про свій дім. Доводилося десь жартувати, спілкуватися з ними – говорити, що у нас своя війна – на футбольному полі. Хлопці молодці готувалися. Ми підходимо до гри у гарному настрої.

На цьому рівні – це найважливіший матч мого життя. А те, що я говоритиму перед грою — це наша внутрішня кухня, це буде в роздягальні і це має залишитися всередині. Про це говорити публічно не буду.



Відсутність Тірні та Паттерсона через травми? У Шотландії, як і в нас, є кому замінити гравців, якби когось не було. У суперника все нормально, на гру їхня відсутність не вплине.

Так вийшло, що ми провели лише три контрольні матчі, навіть не контрольні, а товариські. Як виглядатимуть гравці — побачимо завтра", — сказав Петраков на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.