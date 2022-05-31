ЧМ-2022. Отбор

Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу з Україною в плей-офф відбору ЧС-2022.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував майбутній матч відбору плей-офф ЧС-2022 проти України.

"Це буде емоційний вечір для всіх уболівальників на стадіоні через війну, яку Росія розв’язала в Україні. Я впевнений, що наші трибуни віддадуть належне українцям перед поєдинком, а потім перемкнуть свою увагу на підтримку рідної збірної. Я зосереджений на своїй команді й дуже хочу поїхати з нею на чемпіонат світу до Катару", - наводить слова Кларка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше своїми очікуваннями поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.