ЧМ-2022. Отбор

Воротар "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Уельсом.

Воротар збірної України Андрій Пятов прокоментував майбутній матч фіналу відбору плей-офф ЧС-2022 проти Уельсу.

"Я побачив по настрою всіх гравців, що вони дуже сконцентровані. Є й хвилювання, але це звичайна справа — і це навіть добре, адже веде до ще більшої концентрації. Абсолютно всі готові до гри й чекають на матч.

Ми — досвідчені гравці й розуміємо, що можемо перегоріти перед поєдинком. Але всі — професіонали, які виступають у хороших клубах і розуміють, як уникнути цього. Нема питань — усі хлопці знають, коли працювати, а коли трохи розслабитися, посміятися, пожартувати. Хоча в наші часи це й виходить нечасто. Але ось, наприклад, після теоретичних занять можемо і в настільний теніс пограти.

Газон на полі стадіону в Кардіффі дуже якісний. Приємно працювати", - наводить слова Пятова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.