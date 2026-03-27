Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

23-річний нападник збірної Франції відзначився голом у переможному матчі проти Бразилії.

Форвард Ліверпуля Юго Екітіке назвав свій перший сезон в Англії "визначальним роком" після яскравого виступу в товариському матчі, де збірна Франції обіграла Бразилію з рахунком 2:1. 23-річний футболіст, який минулого літа перебрався на Енфілд з франкфуртського Айнтрахта стрімко закріплюється у планах головного тренера Дідьє Дешама напередодні Чемпіонату світу 2026 року.

У матчі проти бразильців Екітіке вийшов у стартовому складі в атакуючій трійці разом із Кіліаном Мбаппе та Усманом Дембеле. Навіть після того, як французи залишилися вдесятьох через вилучення Дайо Упамекано на 55-й хвилині, Екітіке проявив холоднокровність і подвоїв перевагу своєї команди на 65-й хвилині.

Цей гол став продовженням його вражаючої форми на клубному рівні, де нападник вже записав на свій рахунок 17 забитих м'ячів у всіх турнірах (з них 11 — в АПЛ).

Розмірковуючи про свою роль в оточенні зіркових партнерів, Екітіке відзначив тактичні переваги:

"З такими гравцями, як Кіліан та Усман, я маю можливість рухатися туди, куди захочу. Я люблю бути вільним, і тим краще, якщо це приносить результат. Я отримую задоволення і допомагаю збірній Франції перемагати. Мені ще є куди рости, це визначальний рік для мене. Це справжнє джерело гордості, і я беру від цього все. Сподіваюся, що поїду на Чемпіонат світу", — розповів форвард в інтерв'ю TF1.

Стрімкий прогрес на міжнародному рівні є відображенням його швидкої адаптації в Прем'єр-лізі. Загалом Екітіке зробив 23 результативні дії у 42 матчах за Ліверпуль, запропонувавши команді мобільність та ефективність в атаці. Свою наступну можливість закріпити місце в основі збірної Франції перед Мундіалем нападник матиме вже цієї неділі у товариському матчі проти Колумбії.