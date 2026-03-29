Погана тенденція щодо здоров’я легендарного тренера.

Румунська федерація футболу повідомила тривожну звістку про те, що головного тренера національної збірної Мірчу Луческу було госпіталізовано перед початком ранкового тренування.

80-річний фахівець раптово втратив свідомість та був доставлений до Університетської лікарні в Бухаресті після прибуття служб швидкої допомоги.

Місцеві джерела повідомляють про швидке втручання медичного персоналу на місці та своєчасне прибуття двох медичних бригад, що дозволило стабілізувати стан тренера.

Федерація також повідомляє, що стан Луческу залишається стабільним, але найближчими днями він залишатиметься під наглядом лікарів та пропустить товариський матч збірної Румунії проти Словаччини в Братиславі 31 березня, о 21:45.

Нагадаємо, що кілька днів тому румунських фахівець установив історичний рекорд серед тренерів національних збірних.