Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На найближчому Мундіалі футболістів каратимуть прямим вилученням за приховування губ під час суперечок із суперниками та за самовільне залишення поля на знак протесту проти дій арбітра.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) готує революційні зміни до дисциплінарних правил, які діятимуть під час Чемпіонату світу 2026 року. За інформацією видання The Times, арбітри отримають інструкцію карати гравців прямими червоними картками за дві нові провини.

Якщо футболіст під час суперечки з опонентом прикриватиме рот рукою або футболкою (щоб камери чи арбітри не змогли прочитати по губах зміст сказаного), його буде негайно вилучено з поля.

Гравці, які вирішать самовільно покинути газон на знак незгоди з рішеннями рефері, також гарантовано отримуватимуть червону картку.

Очікується, що президент ФІФА Джанні Інфантіно офіційно анонсує ці дисциплінарні заходи вже цього четверга, 30 квітня, під час конгресу організації у канадському Ванкувері

Каталізатором нововведення став нещодавній гучний скандал у Лізі чемпіонів. Вінгер лісабонської Бенфіки Джанлука Престіанні отримав дискваліфікацію на 6 матчів (3 з них — умовно) за гомофобні образи на адресу зірки мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Під час того конфлікту аргентинець навмисно приховував свої слова, натягнувши футболку на обличчя.