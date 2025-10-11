Інше

Легенда.

Збірна Південної Кореї у товариському матчі була розбита національною командою Бразилії (0:5).

Цей матч став для Сон Хин Міна 137-м за національну команду Південної Кореї. Таким чином він став рекордсменом за кількістю проведених матчів у складі "азійських тигрів".

Раніше рекорд за кількістю проведених матчів належав Чха Бом Гину та Хон Мен Бо (136 матчів).

За 137 матчів Сон Хин Мін забив 53 голи та віддав 24 результативні передачі.

Цього сезону Сон Хін Мін відіграв за Лос-Анджелес дев'ять матчів, забив вісім голів та віддав три гольові передачі.