Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Карло Анчелотті змушений робити екстрену ротацію у заявці селесао перед самим Мундіалем.

Головний тренер національної збірної Бразилії Карло Анчелотті визначився із екстреною заміною у фінальній заявці команди на Чемпіонат світу. Замість травмованого флангового захисника Веслі Франси на турнір поїде півзахисник італійської Аталанти Едерсон.

Кадрова зміна стала вимушеним кроком після контрольного поєдинку бразильців проти збірної Єгипту (1:0). Попри переможний результат, матч обернувся серйозною втратою для пентакампеонів. Вже на 17-й хвилині зустрічі 22-річний Веслі отримав м’язове пошкодження та був змушений достроково покинути поле. Травма виявилася настільки серйозною, що участь озахисника у Мундіалі стала неможливою.

Як ексклюзивно повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, реакція тренерського штабу була миттєвою: саме Едерсон отримав дзвінок від Анчелотті з вимогою негайно приєднатися до табору національної команди. Півзахисник вже вирушив до розташування збірної, щоб розпочати підготовку до матчів світової першості.

Нагадаємо після відкриття трансферного вікна Едерсон стане гравцем англійського Манчестер Юнайтед.