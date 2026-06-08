Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер "селесао" продовжує лікування травми литкового м’яза, але точні терміни повернення поки залишаються невідомими.

Бразильська конфедерація футболу зробила заяву щодо стану здоров’я Неймара, який продовжує відновлення після м’язової травми напередодні чемпіонату світу-2026.

Як повідомили у CBF, у понеділок футболіст пройшов МРТ-обстеження в Нью-Джерсі. Результати показали позитивну динаміку у процесі лікування.

У заяві Бразильської конфедерації футболу, яку цитує Фабріціо Романо, зазначається: "Неймар пройшов МРТ у понеділок, і обстеження показало хорошу динаміку його відновлення — у межах очікуваних параметрів. Він продовжить процес відновлення та фізичної підготовки, запланований медичним штабом збірної Бразилії".

Попри оптимістичні результати обстеження, конкретної дати повернення Неймара до тренувань із м’ячем поки немає. Форвард пропустив останні контрольні матчі збірної Бразилії проти Панами та Єгипту, а також взагалі не поїхав до Клівленда на товариську гру з єгиптянами, щоб зосередитися на реабілітації.

У тренерському штабі збірної Бразилії сподіваються, що 34-річний нападник встигне відновитися до стартового матчу команди на чемпіонаті світу-2026 проти Марокко, який запланований на 13 червня.