Голкіпер іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Кабо-Верде.
Унаї Сімон, Getty Images
15 червня 2026, 23:13
Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Кабо-Верде (0:0).
"Це лише початок чемпіонату світу, який, ми сподіваємося, буде для нас дуже тривалим. Це всього один матч.
Є речі, які потрібно покращувати, але в плані ставлення, інтенсивності та гри – а це саме те, за чим слід оцінювати збірну – ми були кращими. Нам потрібно покращити реалізацію моментів, але ми повинні продовжувати дотримуватися тієї ж ідеї", — наводить слова Сімона прес-служба ФІФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Кабо-Верде.