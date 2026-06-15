Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Кабо-Верде.

Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Кабо-Верде (0:0).

"Це лише початок чемпіонату світу, який, ми сподіваємося, буде для нас дуже тривалим. Це всього один матч.

Є речі, які потрібно покращувати, але в плані ставлення, інтенсивності та гри – а це саме те, за чим слід оцінювати збірну – ми були кращими. Нам потрібно покращити реалізацію моментів, але ми повинні продовжувати дотримуватися тієї ж ідеї", — наводить слова Сімона прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Кабо-Верде.