Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після рекордної перемоги над Тунісом японський півзахисник відверто розповів про особисту мотивацію, курйозні голи та головну мету команди на Мундіалі.

Після того, як збірна Японії ефектно розгромила Туніс із рахунком 4:0 у ювілейному 1000-му матчі в історії Чемпіонатів світу, головним спікером команди став півзахисник англійського Крістал Пелас Дайчі Камада.

Його слова після гри чітко засвідчили: сині самураї приїхали на цей турнір не просто за виходом із групи. Для Камади, який відкрив рахунок у матчі з Тунісом, цей турнір має особливе значення. Він не приховує, що прагне реабілітуватися за минулий Мундіаль.

"Чесно кажучи, на останньому чемпіонаті світу в Катарі моя гра була недостатньо хорошою. На цьому турнірі я маю величезну мотивацію. Я багато тренувався останні чотири роки. Ці три очки справді важливі для нас.

Ми ще не вийшли в плейоф, але сьогодні ми можемо сказати, що чогось досягли. Ми дуже хочемо виграти цей чемпіонат світу. Сподіваюся, що зможу допомогти команді набагато більше", — відверто зізнався футболіст у коментарі для ESPN.

Забивши Тунісу, Камада записав на свій рахунок уже другий м'яч на поточному турнірі, чим повторив національний рекорд результативності японців на одному чемпіонаті світу (це також вдалося Аясе Уеді, який оформив дубль у цій самій грі).

Проте перший гол Камади — у ворота Нідерландів (2:2) — став справжнім хітом у соцмережах через свою курйозність: м'яч просто відскочив від його голови після удару партнера. Цього разу, ефектно підправивши м'яч п'ятою після навісу Кейто Накамури, Камада довів, що вміє забивати не лише випадково.

"Мій перший гол (у ворота Нідерландів) був дійсно дуже щасливою випадковістю. Я надзвичайно хотів забити знову. Сьогодні я забив нормальний гол, і це чудово для мене", — з легкою усмішкою прокоментував гравець.

Заяви Камади підкріплюються феноменальною грою всієї збірної. Перемога 4:0 не лише вибила Туніс із турніру, а й стала найгучнішим досягненням: Це найбільша перемога в історії азійських збірних на Чемпіонатах світу. Японія перевершила свій попередній рекорд (перемоги з різницею у два м'ячі).

Команда тотально домінувала на полі, підтвердивши статус збірної з топ-20 світового рейтингу. Заряджені амбіціями свого лідера, японці тепер готуються до вирішального матчу групи F проти Швеції, яка відбудеться 26 червня о 02:00. Наразі підопічні Моріясу посідають друге місце з 4 очками.