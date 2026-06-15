Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після нудного першого тайму, команди Рональда Кумана та Хадзіме Моріясу влаштували яскравий обмін голами.

Одне з найбільш цікавих і очікуваних протистоянь першого туру чемпіонату світу-2026 відбувалось у рамках групи F, де цілком могла б опинитись і національна збірна України на чолі із Сергієм Ребровим, але інша "синьо-жовта" команда торувала свій шлях, зокрема — і через нас, до цього квартету, та й самого головного тренера зрештою замінили. Але командам Нідерландів та Японії, за великим рахунком, байдуже було, хто опиниться поруч із ними, шведи чи українці, бо саме поміж цими двома командами, як передбачалось, і буде розіграна перша сходинка.

А тут вони ще й зустрічались фактично на самому початку змагань. Поєдинок із дуже високим рівнем інтриги випала честь приймати американському місту Даллас, хоча насправді в багатьох уболівальників залишилось чимало запитань до колективів Рональда Кумана та Хадзіме Моріясу після перегляду першого тайму. Яскравим той футбол точно назвати б не вдалось, бо почали створювати цікаві моменти обидві збірні лише незадовго до перерви.

І тут, напевно, також важко було визначити, хто з них ближче підійшов до забитого м’яча. У Нідерландів прогнозовано сильною стороною були стандарти, і зрештою, нехай і не з першого темпу, але на 51 хвилині подача Гравенберха з правого флангу таки припала на голову ван Дейку, який прицільно пробив під праву стійку. Таким чином було започатковано старт другого тайму, який, на відміну від свого попередника, повністю виправдав наші очікування від цієї гри.

Тут також треба відзначити Японію, психологічної стійкості якої вистачило для того, щоб не посипатись через певні невдалі дії в захисті, які супроводжували стартову чверть ігрової години в другому таймі. Як мінімум, "самураї" відповіли власним голом доволі швидко, коли на 57 хвилині прицільний удар під ліву стійку завдав Накамура від лицьової межі штрафного.

Але якщо команда Кумана вже набрала оберти, і тренер своїми подекуди неочевидними рішеннями їй не заважає, то спинити "ораньє" на шляху до їхньої мети справді важко. Гравенберх зрештою швидко знайшов і другий гольовий пас у цій грі, тож уже на 64 хвилині Саммервілл ударом із правого флангу штрафного під дальню стійку повернув перевагу на користь нідерландців.

А от далі відбулось щось не надто очевидне. Команда Кумана, яка загалом тримала гру під контролем, почала відходити назад і віддала м’яч суперникам. Навіщо? Напевно для того, щоб ми точно не занудьгували на останніх хвилинах цієї гри. А то Нідерланди погрожували спокійно довести справу до власної перемоги, тоді як натомість Японія створювала все нові й нові моменти для себе, і зрештою вразила суперників таким чином, на який мало хто очікував. Подача кутового з правого флангу від Дзюні Іто на Огаву завершилась ударом головою в спину Камаді, від якого м’яч відскочив над Вербрюггеном. Тож сильнішого так і не визначили цього разу.

У наступному турі Нідерланди зіграють проти Швеції, тоді як Японія зустрінеться з Тунісом.



Нідерланди — Японія 2:2

Голи: ван Дейк, 51, Саммервілл, 64 — Накамура, 57, Камада, 89

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, ван Геке, ван Дейк, ван де Вен — Гравенберх (Аке, 81), де Йонг, Рейндерс (Тімбер, 70) — Саммервілл (Копмейнерс, 70), Мален (Депай, 70), Гакпо (Броббі, 84).

Дзіон Судзукі — Ватанабе (Томіясу, 75), Танігучі, Х. Іто — Доан (Сугавара, 75), Камада, Сано, Накамура — Кубо (Огава, 75), Маеда (Дзюня Іто, 66) — Уеда (Шіогаї, 84).Попередження: Саммервілл, Депай, ван де Вен