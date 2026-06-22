Юний лідер збірної Іспанії зізнався, що ще кілька років тому дивився Мундіаль зі шкільної парти.
Ямаль, getty images
22 червня 2026, 10:49
Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився емоціями після першого забитого м'яча на чемпіонаті світу. Молодий футболіст відзначився у поєдинку проти Саудівської Аравії, який завершився переконливою перемогою іспанців з рахунком 4:0.
Після матчу Ямаль не приховував радості від історичного моменту у своїй кар'єрі.
"Я почуваюся неймовірно. Завжди мріяв зіграти на чемпіонаті світу, а також забити гол у дебютному матчі.
Це здійснена мрія, тому що я дивився ЧС-2022, коли ще навчався у школі", — сказав футболіст.
Після цієї перемоги Іспанія має 4 очки та очолює групу H. У першому турі команда Луїса де ла Фуенте сенсаційно зіграла внічию з Кабо-Верде (0:0), тоді як Саудівська Аравія має 1 бал.
У третьому турі Іспанія зіграє з Уругваєм, а Саудівська Аравія зустрінеться з Кабо-Верде.