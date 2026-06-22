Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Юний лідер збірної Іспанії зізнався, що ще кілька років тому дивився Мундіаль зі шкільної парти.

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився емоціями після першого забитого м'яча на чемпіонаті світу. Молодий футболіст відзначився у поєдинку проти Саудівської Аравії, який завершився переконливою перемогою іспанців з рахунком 4:0.

Після матчу Ямаль не приховував радості від історичного моменту у своїй кар'єрі.

"Я почуваюся неймовірно. Завжди мріяв зіграти на чемпіонаті світу, а також забити гол у дебютному матчі.

Це здійснена мрія, тому що я дивився ЧС-2022, коли ще навчався у школі", — сказав футболіст.

Після цієї перемоги Іспанія має 4 очки та очолює групу H. У першому турі команда Луїса де ла Фуенте сенсаційно зіграла внічию з Кабо-Верде (0:0), тоді як Саудівська Аравія має 1 бал.

У третьому турі Іспанія зіграє з Уругваєм, а Саудівська Аравія зустрінеться з Кабо-Верде.