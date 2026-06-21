Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Африканські дебютанти готуються дати бій дворазовим чемпіонам світу з Уругваю.

Після фантастичного дебюту на Чемпіонаті світу, який завершився сенсаційною нічиєю проти чинних чемпіонів Європи — збірної Іспанії (0:0), національна команда Кабо-Верде готується до нового масштабного виклику.

У понеділок вночі в Маямі африканська збірна зіграє проти дворазових чемпіонів світу — Уругваю. Відібравши очки у фаворитів турніру, скромна команда не лише порадувала вболівальників на батьківщині, а й завоювала серця нейтральних фанатів у всьому світі.

Головний тренер Кабо-Верде Бубішта на суботній пресконференції заявив, що його команда не збирається зупинятися на досягнутому. Головна мета залишається незмінною — вихід із надскладної Групи H до 1/16 фіналу.

"Ми маленька країна, і ми показали себе проти Іспанії. У нас велике серце, у нас стійкість. Ми намагалися показати ідентичність нашого народу, яка полягає в тому, щоб бути мужніми, об'єднаними та наполегливо боротися, і ми хочемо спробувати зробити неможливе.

Ми знаємо, наскільки хороший Уругвай, але ми довіряємо нашій підготовці та гравцям. Ми зробимо все можливе, щоб досягти мети та пройти до наступного раунду", — наголосив Бубішта.

Півзахисник збірної Гаррі Родрігес зізнався, що нічия з іспанцями стала справжнім шоком для багатьох, але команда цілком заслужила цей результат. Родрігес підкреслив, що надзвичайно пишається гравцями, тренером та загальним духом боротьби на полі.

"Ми не дали їм багато шансів, і я думаю, що заслужили на нічию. Те, як ми захищалися та як дотримувалися нашої стратегії, було просто вражаючим", — зазначив футболіст.

Матч проти Уругваю стане особливо емоційним для 40-річного воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї. Раніше голкіпер висловлював глибокий сум через те, що його мати, Ана Кандія Евора, не змогла бути присутньою на грі з Іспанією через високу вартість оформлення американської візи.

Однак ця історія отримала несподіване та щасливе продовження. Після особистого втручання лідера демократичної меншості в Палаті представників США Хакіма Джеффріса, Державний департамент скасував візові збори для жінки.

Завдяки цьому Ана Кандія встигла прибути до Маямі і зможе підтримати свого сина та всю збірну Кабо-Верде з трибун у найважливішому матчі турніру.