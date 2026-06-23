Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Його вчинок викликав скандал на французькому телебаченні, але отримав цілковиту підтримку від футбольної спільноти.

Жеремі Доку чітко розставив пріоритети, довівши, що навіть Чемпіонат світу не може стати на заваді найважливішим сімейним моментам. 24-річний вінгер збірної Бельгії та англійського Манчестер Сіті тимчасово залишив розташування національної команди, щоб бути присутнім на народженні свого сина Прейза у Великій Британії.

Доку відіграв 86 хвилин у стартовому матчі групи G проти Єгипту (1:1), проте пропустив наступну гру з Іраном (0:0). Хоча спочатку його відсутність пояснювали хворобою, згодом з'ясувалося, що футболіст терміново вилетів до Великої Британії — його дружина Ширін мала народити.

Федерація футболу Бельгії повністю підтримала гравця, випустивши офіційну заяву:

"Зі схвалення та в супроводі одного з наших лікарів Джеремі вирушив до Лондона, щоб бути зі своєю дружиною з нагоди цієї унікальної події".

Вже у вівторок ввечері гравець має повернутися до табору збірної у Сіетлі, де команда готується до вирішального матчу проти Нової Зеландії. Сам Доку напередодні від'їзду наголосив на важливості свого рішення:

"Якщо ви запитаєте мене, чого я хочу, моя відповідь буде такою: ніхто не хоче пропустити народження своєї першої дитини. Але я також знаю, що футбол включає багато інших міркувань. Я вдячний федерації за підтримку та розуміння ситуації".

Попри підтримку команди, рішення Доку викликало несподівану реакцію у французьких медіа. Ведуча телеканалу L'Equipe Франс П'єррон різко розкритикувала футболіста. Вона назвала присутність батька на пологах нікчемною, а сам процес — огидним.

Ці коментарі викликали шквал обурення. Телеканал L'Equipe був змушений офіційно перепросити, заявивши, що слова ведучої далекі від цінностей компанії. Сама П'єррон також принесла вибачення, однак керівництво усунуло її від ефірів.

Реакція футбольної спільноти на рішення Доку та скандальні коментарі була показово єдиною — колеги та організації стали на захист бельгійця.

Оллі Воткінс (нападник збірної Англії): Засудив слова французької журналістки, назвавши народження дитини благословенням. Він підкреслив, що футболісти проводять надто багато часу далеко від сімей, тому пропускати такі миті неприпустимо.

Асоціація професійних футболістів : Заявила, що підтримка гравців як особистостей є основою здорового робочого середовища, а вимоги спорту не повинні шкодити фундаментально важливим сімейним моментам.

Інститут батьківства: Заступник генерального директора Джеремі Дейвіс порівняв ставлення до сучасних гравців із гладіаторами:

"Ми хочемо, щоб ці чоловіки були героїчними фігурами для нашої розваги. Їм платять багато грошей, але є речі, які коштують набагато більше".

Томас Франк (колишній тренер Брентфорда та Тоттенгема): Зазначив, що поїздка додому є абсолютно правильним рішенням.

"Футбол — це найважливіша з неважливих речей, тому він не важливий у такий час. Коли він повернеться, він буде на вершині світу", — підсумував фахівець.

Наразі правила ФІФА чітко регламентують лише декретну відпустку для футболісток (мінімум 14 тижнів). Натомість конкретних положень щодо відпустки у зв'язку з народженням дитини для чоловіків не існує, тому кожен випадок вирішується індивідуально.

Доку далеко не перший гравець, який обрав сім'ю:

У 2018 році Фабіан Делф покинув табір збірної Англії на ЧС, щоб бути присутнім на народженні доньки. Давід Сільва у тому ж році отримав відпустку від Манчестер Сіті через передчасне народження сина. Давід де Хеа у 2021 році отримав тривалу перерву для поїздки до Іспанії на пологи партнерки.

Проте не всім вдається бути поруч у такі моменти. Захисник збірної Норвегії Лео Остігард цими вихідними спостерігав за народженням сина через FaceTime. Подібний досвід мав і португалець Рубен Невеш у 2021 році, який дивився трансляцію пологів на телефоні в командному автобусі через ковідні обмеження.

Нагадаємо, після двох турів підопічні Руді Гарсії посідають 3 місце у квартеті G. У вирішальному турі Бельгія зіграє проти Нової Зеландії. Матч запланований на 27 червня, початок о 06:00.