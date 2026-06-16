Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 15 червня 2026 року.

Національні збірні Бельгії та Єгипту зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Філадельфії.

Команда Хоссама Хассана зуміла витримати стартовий тиск колективу Руді Гарсії, після чого підловила суперників на контратаці.

Далі Бельгія тривалий час намагалась подолати захисних мур суперників, але водночас ризикувала пропустити черговий випад у власний бік.

Однак зрештою "Червоні дияволи" зрівняли рахунок одразу після появи на полі Ромелу Лукаку, після чого у відкритій грі кожна з команд могла зачепитись за перемогу, але рахунок надалі не змінювався.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Бельгія — Єгипет:

Бельгія — Єгипет 1:1

Голи: Хані, 66 (авт.) — Ашур, 20

Бельгія: Куртуа — Меньє, Нгой, Мехеле, Кастань (Раскін, 56) — Онана (Де Кейпер, 56), Тілеманс — Доку (Фернандес-Пардо, 86), Де Брюйне (Ванакен, 86), Троссар — Де Кетеларе (Лукаку, 66).