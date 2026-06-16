Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Цілком конкурентий бій дала команда Хоссама Хассана залишкам "золотого покоління" бельгійців.

Жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2026 відправило національну збірну Бельгії до групи G у компанії з Єгиптом, Іраном та Новою Зеландією, після чого багато хто вже почав малювати для команди Руді Гарсії потенційний шлях у плейоф аж до найвищих стадій мундіалю. Проте цей турнір у США, Канаді та Мексиці принаймні на старті дає чітко зрозуміти, що амбіції європейських збірних будь-хто із суперників цілком спроможний поставити під сумнів принаймні на певному етапі.

У матчі на полі стадіону Люмен Філд у Сієтлі ми побачили яскравий прояв цієї тенденції вчергове лише за кілька стартових днів змагань. Колектив Хоссама Хассана прагнув продемонструвати, що нічим не готовий поступатись "Червоним дияволам" у контексті боротьби за м’яч, а якщо казати про спрямованість на ворота під час дій в атаці з боку обох команд, то африканська команда інколи була навіть більш конкретною за своїх європейських опонентів.

Звідси й проблеми для бельгійців. Як, наприклад, на 20 хвилині виникли під час атаки Єгипту через правий фланг і передачею Салаха в зону перед штрафним на Ашура, який одразу ж запустив потужний удар у дальній кут воріт Тібо Куртуа, так що той і зреагувати не встиг. Одразу після цього ми пішли на перший водопій, тож можна вважати, що підбили підсумки етапу гри, коли Бельгія дійсно більше володіла м’ячем, але опоненти змогли реалізувати свій той самий єдиний момент.

Далі команда Гарсії продовжувала нагнітати ситуацію біля чужих воріт, але "фараони" ще довго стримували їхні наступи без особливих проблем, аж допоки на останніх хвилинах першого тайму не виник моменту у Доку з ударом у центрі штрафного над воротами. Утім, у відповідь сталась помилка на протилежному боці поля за участі Нгоя, і Мармуш пострілом низом із гострого кута перевірив здатність Куртуа грати ногами.

Така обопільно гостра гра продовжувалась і в другому таймі. Причому моменти постійно виникали по обидва боки поля доволі часто. На кожен умовний удар із штрафного від Де Брюйне в ліву стійку з’являвся випад Мармуша, чи божевільні нагоди Салаха та Ашура на 56 хвилині, коли перший спочатку не переграв Куртуа головою, а другий не зміг влучити у ворота на добиванні.

Було при цьому помітно, що Бельгії чогось явно не вистачає попереду. Або когось. Лукаку, наприклад. І Ромелу вийшов зрештою на заміну на 66 хвилині, а вже за мить у чужому воротарському летів замикати простріл Меньє, проте Хані його випередив та зрізав м’яч у власні ворота. Тренер Єгипту одразу зметикував, що так далі справа не піде, тому під габаритного нападника випустив точно не меншого захисника Рабію.

Лукаку в підсумку вдалось перекрити, але другий поверх у штрафному "фараонів" натомість почав вигравати Мехеле. Два моменти мав зрештою захисник, але перший удар головою яскраво парирував воротар на лінії, тоді як під час другої спроби м’яч лише опустився зверху на сітку. У відповідь Єгипет створив можливо й не прямий гольовий момент, але чому не призначили пенальті в епізоді з Де Кейпером та його кидком на газон Зізо на лівому фланзі власного штрафного наприкінці гри — цілком слушне запитання.

У наступному турі національна збірна Бельгії зіграє проти Ірану, а Єгипет зустрінеться з Новою Зеландією.



Бельгія — Єгипет 1:1

Голи: Хані, 66 (авт.) — Ашур, 20

Бельгія: Куртуа — Меньє, Нгой, Мехеле, Кастань (Раскін, 56) — Онана (Де Кейпер, 56), Тілеманс — Доку (Фернандес-Пардо, 86), Де Брюйне (Ванакен, 86), Троссар — Де Кетеларе (Лукаку, 66).

Шобейр — Хані, Ібрагім, Фатхі (Адель, 89), Фату (Хафез, 89) — Лашін, Аттія — Салах (Абделькарім, 76), Ашур (Рабія, 69), Зіко (Зізо, 76) — Мармуш.Попередження: Кастань, Де Кейпер — Аттія, Фату