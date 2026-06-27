Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

70-річний фахівець відмовився від виправдань і підбив гіркі підсумки своєї трирічної роботи, яка, за його словами, виявилася марною.

Після болісної поразки від збірної Іспанії (0:1) та вильоту Уругваю з чемпіонату світу вже на стадії групового етапу, головний тренер команди Марсело Б'єлса вдався до жорсткого самоаналізу. Наставник не став звинувачувати обставини чи гравців, а виніс суворий вирок власній спадщині.

На післяматчевій пресконференції Б'єлса виглядав людиною, яка ставить крапку у своїй історії з національною командою. Після невиразних нічиїх із Саудівською Аравією (1:1) та Кабо-Верде (2:2), поразка від іспанців у Гвадалахарі стала фатальною.

Коментуючи свій трирічний етап на чолі дворазових чемпіонів світу, аргентинський фахівець був максимально відвертим:

"Звичайно, мені не потрібно давати визначення цьому виступу... Якщо ви запитаєте мене, як запам'ятається мій час у національній збірній, то це буде період, який не залишив після себе нічого важливого", — заявив фахівець.

Б'єлса наголосив, що у футболі ідеї та яскравий стиль нічого не варті без підсумкового успіху:

"Я нічого не залишаю уругвайському футболу, бо будь-який внесок, який я можу зробити для країни, де я пропрацював три роки, не приживеться, якщо не буде досягнуто результатів", — додав він.

Найбільш суперечливим рішенням матчу стала заміна 40-річного голкіпера Фернандо Муслери в перерві. Легендарний воротар, який відновив кар'єру в збірній на особисте прохання Б'єлси, припустився помилки, що призвела до голу. Муслера встановив трагічний антирекорд — він став першим голкіпером в історії, який зробив три результативні помилки на одному чемпіонаті світу.

Проте Б'єлса категорично відмовився робити з ветерана цап-відбувайла. Пояснюючи заміну в перерві, тренер зазначив, що керувався емпатією:

"Муслера вирішив піти в перерві. Я прийняв це рішення не для того, щоб підірвати довіру Муслери, а радше для того, щоб її зберегти".

Також Б'єлса прокоментував зняття з гри капітана Федеріко Вальверде в другому таймі — за його словами, це був вимушений тактичний крок, аби додати атаці фізичної міці, який, на жаль, не спрацював. Такі спустошливі коментарі Б'єлси звучать особливо контрастно на тлі того, як феєрично починалася його робота.

Після ЧС у Катарі він успішно розпочав зміну поколінь: у відборі Уругвай демонстрував яскравий атакувальний футбол, обігрував Аргентину та Бразилію, забиваючи найбільше на континенті. Проте після спалаху на Кубку Америки 2024 року команда втратила свою ідентичність.

Поразка 1:5 від США під керівництвом колишнього учня Б'єлси Маурісіо Почеттіно та пасивна нічия з Англією стали провісниками нинішнього фіаско.

Тепер, після настільки критичної оцінки власних досягнень, 70-річний тренер, ймовірно, завершує свою епоху не лише в Уругваї, а й у великому міжнародному футболі загалом.