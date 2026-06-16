Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команди в групі H вирішили не перемагати в першому турі.

Не встиг квартет H у повному складі долучитись до перебігу подій на чемпіонаті світу-2026 у повному складі, як уже маємо першу сенсацію — Іспанія не спромоглась розкрити оборону скромного Кабо-Верде. А трохи пізніше цього ігрового дня поміж собою в Маямі мали зустрітись Саудівська Аравія та Уругвай та визначити, хто саме має захопити першість у групі, якщо явні фаворити вирішили схибити на старті.

Можливо, команда Марсело Б’єлси й хотіла при цьому задавити суперників авторитетом та іменами, знаними в європейському футболі на найвищому рівні, у своєму стартовому складі. Але не вийшло. "Зелені" не піддались на тиск від самого початку матчу, і доволі швидко почали виявляти бажання огризатись у відповідь.

Перші чемпіони світу при цьому наче й не квапились як створювати, так і не реалізовувати власні гольові моменти, і зрештою закономірно догрались. На 41 хвилині подача кутового з правого флангу завершилась ударом головою від Канно в центрі штрафного, досвідчений 40-річний Муслера на лінії зіграв не впевнено, а Амрі одразу добив м’яч у сітку. Хоча за кілька хвилин до того міг і сам відзначатись схожим на партнера чином, але тоді голкіпер відіграв бездоганно.

Зрозуміло, що такий перебіг подій не міг влаштовувати уругвайську збірну, тож вона пішла атакувати у відповідь одразу, не чекаючи на перерву. Але тут уже на заваді планам південноамериканців став воротар Аль-Овайс, і яким би чином "селесте" не намагались його переграти, але навіть удари такого майстра, як Федеріко Вальверде, голкіпер аравійців парирував із завидним спокоєм.

У другому таймі цей тиск із боку Уругваю лише продовжував посилюватись, і зрештою було зрозуміло, що команда Б’єли рішуче крокує до забитого м’яча й не збирається віддавати суперникам три очки за підсумками цієї гри. І хоча цей шлях для "Чарруа" був доволі складним і тривалим, містив чимало змарнованих нагод та крутих епізодів роботи на лінії від Аль-Овайса.

Але зрештою воротаря Саудівської Аравії таки пробили на 80 хвилині, коли навіть від Санабрії з лівого флангу завершився ударом головою від Віньяса, воротар парирував, але добивання з гострого кута під поперечину від Араухо — не зміг. А от далі вже почалась шалене полювання Уругваю за повноцінними трьома очками за підсумком цього протистояння, і після низки змарнованих нагод на останніх хвилинах хтось навіть може сказати, що це "зелена" команда пішла від поразки, а не "селесте" врятувались.

У наступному турі Саудівська Аравія зіграє проти Іспанії, тоді як Уругвай зустрінеться з Кабо-Верде.



Саудівська Аравія — Уругвай 1:1

Голи: Аль-Амрі, 41 — Араухо, 80

Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід (Ладжамі, 90+2), Ат-Тамбакті, Аль-Амрі, Аль-Харбі (Аль-Хамдан, 90+3) — Аш-Шамат (Бушаль, 81), Канно, Аль-Хайбарі, С. Ад-Давсарі — Аль-Джувайр (Ад-Давсарі, 63), Аль-Бурайкан (Хеджі, 90+3).

Муслера — Варела, Касерес, Олівера, Вінья (Санабрія, 46) — Вальверде, Угарте (де ла Крус, 72), Бентанкур, Араухо (Родрігес, 82) — Віньяс (Агірре, 90), Нуньєс (Каноббіо, 46).Попередження: Аль-Амрі