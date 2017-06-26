Бразилия

В матче 10-го тура чемпионата Бразилии между Баия и Фламенго произошел весьма курьезный эпизод.

Баия принимала Фламенго в рамках 10-го тура чемпионата Бразилии.

Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 73-й минуте поединка забил колумбийский нападающий Орландо Беррио.

При счете 0:0 еще в первом тайме между Лукасом Фонсекой и Паоло Герреро произошел конфликт. Фонсека грубо заехал Геррере ногой в бок, после чего сделал необдуманный поступок и был награжден второй желтой карточкой.

Все дело в том, что Герреро после удара от оппонента тут же пошел выяснять отношения, однако Фонсека тут же "включил" актера и рухнул на газон якобы от удара по лицу.

Отметим, что за этот эпизод Герреро также был "награжден" желтой карточкой.