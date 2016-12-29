Украинский полузащитник Юрий Габовда больше не будет защищать цвета минского Динамо.
Юрий Габовда, фото фк таврия
29 декабря 2016, 11:59
Габовда перешел в Динамо в 2016 году из Гранита (Микашевичи).
Официальный сайт Динамо сообщает, что в сезоне 2016 года Габовда стал лучшим ассистентом команды, а также занял второе место в команде по количеству проведенных игр (третий по количеству игрового времени) и в рейтинге по системе гол+пас.
На счету Габовды 35 матчей за Динамо, в которых он забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
В Украине Юрий известен по своим выступлениям за Кривбасс, Таврию и Карпаты.