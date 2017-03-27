Другое

Представитель мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе.

France Football изучил доходы футболистов и составил список самых высокооплачиваемых игроков сезона.

При подсчете учитывались не только заработная плата и бонусы футболистов, но и доходы от рекламных контрактов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов 2016/17:

1. Криштиану Роналду (Реал Мадрид) — 87,5 млн. евро

2. Лионель Месси (Барселона) — 76,5 млн. евро

3. Неймар (Барселона) — 55,5 млн. евро

4. Гарет Бэйл (Реал Мадрид) — 41 млн. евро

5. Эсекьель Лавесси (Хэбэй Чайна Форчун) - 28,5 млн. евро