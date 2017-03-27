Представитель мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе.
Криштиану Роналду, Getty Images
27 марта 2017, 21:21
France Football изучил доходы футболистов и составил список самых высокооплачиваемых игроков сезона.
При подсчете учитывались не только заработная плата и бонусы футболистов, но и доходы от рекламных контрактов.
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов 2016/17:
1. Криштиану Роналду (Реал Мадрид) — 87,5 млн. евро
2. Лионель Месси (Барселона) — 76,5 млн. евро
3. Неймар (Барселона) — 55,5 млн. евро
4. Гарет Бэйл (Реал Мадрид) — 41 млн. евро
5. Эсекьель Лавесси (Хэбэй Чайна Форчун) - 28,5 млн. евро