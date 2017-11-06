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Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович помог своему родному Мальме отпраздновать двадцатую победу в чемпионате Швеции.

Мальме отпраздновал свое 20-е чемпионство в истории. Воспитанник клуба Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после травмы колена, вышел на газон, держа чемпионский трофей над головой.

Затем Златан нарушил установленную регламентом процедуру – он прошел мимо главы Федерации футбола Швеции Карла-Эрика Нильссона, который должен был вручить трофей капитану Мальме Маркусу Розенбергу. Вместо этого Ибра пригласил Розенберга на подиум, где ждала остальная команда и собственноручно вручил награду.

Ибрагимович вырос в Мальме и играл за одноименный клуб до 2001 года, после чего перешел в Аякс. Из-за участия в церемонии награждения он не присутствовал на поражении МЮ от Челси в Премьер-лиге (0:1). Вместо этого Златан увидел, как Мальме проигрывает Хакену 1:2, но этот поединок уже ничего не значил. Мальме набрал 64 очка в 30 матчах и этого вполне хватило для победы в чемпионате.