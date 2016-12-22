Англия

Менеджер Суонси Боб Брэдли признался, что вскоре может потерять работу.

Лебеди идут предпоследними после 17-ти туров, выиграв лишь два матча из последних десяти. Менеджер признает, что две следующие домашние игры могут стать решающими в его пребывании в Суонси: 26-го декабря против Вест Хэма и 31-го против Борнмута.

"Я и раньше говорил, что эта работа — вызов. Надеюсь ли я работать дальше? Наверное, я не забиваю голову такими вопросами", — начал американец.

"Я в Суонси 10 игр. Были моменты, когда мы думали что вот-вот, и команда сделает большой рывок вперед. Несколько моментов сыграли против нас, мы потеряли очки и вперед не шагнули".

"Каждую неделю я говорю одно и то же: команда вне моего контроля. Суонси выглядит слабо и вяло. Согласен с тем, что в некоторых матчах мы выглядели недостаточно агрессивно".

"Команде надо играть быстрее, побеждать в большем количестве единоборств — эти вещи могут перевесить чашу весов. Еще есть немного времени на это", — резюмировал 58-летний наставник Лебедей.

Напомним, Брэдли пришел в команду 4-го октября.