Англия

Менеджер Челси Антонио Конте пообщался с прессой накануне матча против Борнмута, который состоится в понедельник, в рамках 18-го тура АПЛ.

Конте предоставил своим игрокам три дня выходных после того, как команда провела три матча за шесть дней. Дополнительный день отдыха получили Диего Коста и Нголо Канте, пропускающие матч с Борнмутом из-за дисквалификации.

"Мы знаем, что Нголо и Диего не сыграют в этом матче и, конечно, совершенно очевидно, что это два очень важных для нас игрока. Но мы хорошо поработали на этой неделе, чтобы найти способы играть в качественный футбол, продолжать побеждать и набирать очки", — начал Канте.

"Мы знаем, что матч с Борнмутом не будет простым, потому что у них очень хорошая команда. Эдди Хау действительно хороший тренер, я изучал их игру и увидел хорошую команду с отличной организацией игры и физически сильную. Они всегда стараются играть от обороны и оказывать серьёзное давление. Но мы очень хорошо поработали над тем, как этому противостоять".

"У меня есть четыре дня, чтобы оценить ситуацию и найти наилучшее решение для команды. Диего является важным игроком для нас, но с учётом состава у меня есть разные решения относительно замены Косты, мы работаем над этим аспектом".

"Провести матч без двух ключевых игроков — хорошая проверка для нас. В связи с этим важно оценить состояние команды. Это возможность для игрока, у которого было мало игровой практики, или для принятия другого решения. Очень важно то, что я увижу на этой неделе", — резюмировал тренер Челси.